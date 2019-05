Bocholt - Parkgebühren mit dem Handy bezahlen – das geht ab Samstag auch in Bocholt. Die Stadt hat einen Vertrag mit der Dachorganisation der gängigen Park-Apps geschlossen und das Verfahren am Freitag auf dem Berliner Platz vorgestellt. Möglich ist das bargeldlose Bezahlen nun auf allen städtischen Parkplätzen – inklusive der Tiefgarage am Europaplatz.