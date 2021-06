Bocholt - Neuer Name, neue Leitung: Hans Schliesing ist neuer Leiter des Fachbereichs Mobilität und Umwelt , der früher Fachbereich Tiefbau, Verkehr, Stadtgrün und Umwelt hieß. Er tritt die Nachfolge von Reinhold Wilke an, der bereits im Januar in den Ruhestand verabschiedet wurde.