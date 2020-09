Hat das Mariengymnasium im „Glasbau“ ein Lüftungsproblem?

Bocholt - Gibt es an Bocholter Schulen Probleme, die Klassenräume in Corona-Zeiten ausreichend zu belüften? Die Stadt sieht in dieser Frage derzeit keinen Handlungsbedarf. Allerdings: Am Mariengymnasium gibt es im sogenannten „Glasbau“ einige Räume, deren Fenster sich nur aufklappen, aber nicht ganz öffnen lassen. Ob das ein Lüftungsproblem darstellt, ist offenbar Definitionssache.