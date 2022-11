Haus Albers schließt für immer

Bocholt - Der Biergarten ist gepflegt wie immer, auch in der Gaststube des Hauses Albers an der Kurfürstenstraße sieht es nach ganz normalem Betrieb aus. Nichts deutet darauf hin, dass in der traditionsreichen Gastronomie im Löverick bald große Veränderungen anstehen – bis auf die Baumaterialien, die bereits in einer Ecke des Gartens auf ihre Verwendung warten.