Hauskauf ist in Bocholt erneut teurer geworden

Bocholt - Wer ein Ein- oder Zweifamilienhaus kaufen will, muss in Bocholt erneut tiefer in die Tasche greifen. Im ersten Halbjahr dieses Jahres ist der durchschnittliche Verkaufspreis um rund zwölf Prozent auf jetzt 349.000 Euro gestiegen. Dies geht aus dem Halbjahresbericht hervor, den der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in der Stadt Bocholt nun veröffentlicht hat.