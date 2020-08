Bocholt - Es ist noch gar nicht so lange her, da war der Pass ein notwendiges Mitbringsel für den Grenzübertritt in die Niederlande. Jede Überquerung bedeutete eine längere Wartezeit und eine damit verbundene Zollkontrolle. Auch für die grenzübergreifenden Städte Dinxperlo und Suderwick wurde keine Ausnahme gemacht.