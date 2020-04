Heimische Gastwirte stellen leere Stühle an die Straße

Bocholt - Knapp zwei Dutzend Gastwirte aus Bocholt haben sich am Freitag an der Aktion „Leere Stühle“ des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in NRW beteiligt. Sowohl in der Innenstadt – etwa an der Ravardistraße – als auch außerhalb stellten sie von 15 bis 16 Uhr ihre Stühle an die Straße, um auf ihre derzeit schwierige Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Auch Gaststätten in Rhede und Isselburg machten bei der Aktion mit.