Bocholt - Der Blick aus dem Fenster offenbart derzeit meist Tristesse in nebeligem Grau. Das ist an diesem späten Nachmittag nicht anders. Torsten Wollberg spaziert durch den Klostergarten. Wer meint, der Winter habe in der Pflanzen- und Tierwelt wenig zu bieten, der wird vom Naturfreund Wollberg schnell des Gegenteils überzeugt.