Hemdener St.-Helena-Kapelle soll „mindestens 100 Jahre“ weiterleben

Bocholt – Für den neuen Küster Christoph Esser ist St. Helena nicht irgendeine kleine Holzkapelle in Hemden. Sie ist viel mehr. Viel mehr noch als eine Erinnerung an glückliche Kindheitstage bei den Großeltern. Sie ist für ihn ein großer Hoffnungsträger. „Die Kapelle hat so viele schlimme Sachen überlebt und wurde wieder zu neuem Leben erweckt“, sagt Esser.