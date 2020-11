Herbstfoto-Aktion:Das sind die schönsten Bilder der BBV-Leser

Bocholt - Am vergangenen Dienstag hatte die BBV-Redaktion ihre Leser dazu aufgefordert, ihre schönsten Herbstaufnahmen zu schicken. Dass der Herbst die Jahreszeit für Fotografen ist, zeigt die Resonanz: Inzwischen sind mehr als 200 Hobbyfotografen dem Aufruf gefolgt und haben ihre schönsten Aufnahmen gesendet.

Das Gut Landfort in Megchelen hat BBV-Leserin Irmi Aholt bei einer Radtour aufgenommen.

Die sind mal beim Spaziergang in der farbenfrohen Herbstlandschaft, mal im eigenen Garten entstanden und zeigen buntes Herbstlaub, Sonnenauf- und untergänge, nebelige Wiesen, spielende Kinder und Hunde. Die schönsten Schnappschüsse veröffentlicht das BBV auf Themenseiten, die in den kommenden Tagen in loser Folge erscheinen sollen.