Hertie-Gelände: Ab nächste Woche soll gebaut werden

Nach monatelanger Verzögerung tut sich jetzt offenbar etwas auf dem ehemaligen Hertie-Gelände am Neutorplatz in Bocholt. Die Stadtsparkasse kündigt den Start der Bauarbeiten für die nächste Woche an. Das Modehaus Peek & Cloppenburg wird jedoch nicht mehr als Bauherr auftreten, sondern lediglich als Mieter des Geschäftshauses auf dem Gelände.