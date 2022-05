Bocholt - Der Antrag der Sozialen Liste, die Hindenburgstraße in Ukrainer Straße umzubenennen, wird nun doch in der nächsten Ratssitzung am 21. Juni behandelt. Dies habe Bürgermeister Thomas Kerkhoff veranlasst, teilte Rainer Sauer, Vorsitzender der Sozialen Liste, mit.