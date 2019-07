Hitze sorgt für Gasaustritt an einem Pkw in der Bärendorfstraße

Bocholt - Eine eigentlich für einen Brand vorgesehene Sicherheitsvorrichtung an einem Autogastank sorgte am Mittwoch für einen Einsatz der Feuerwehr. Die derzeit herrschende Hitze hatte die Berstscheibe an einem Überdruckventil zum Platzen gebracht und so zu einem andauernden Gasaustritt am Gastank eines Opels geführt.