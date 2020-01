Hitzige Debatte über den Nordring

Bocholt - Der Nordring polarisiert weiter – und trifft nach wie vor auf großes Interesse der Bocholter: Mehrere Hundert Besucher sind am Montag zum „Bürgerabend“ zum Thema Nordring in die Familienbildungsstätte gekommen. Der große Saal war übervoll, nicht wenige mussten während der knapp zweistündigen Runde in den Vorräumen des Saals stehen bleiben. Im Saal erlebten sie eine zum Teil hitzige und emotionale Debatte – und eine Diskussion, die letztlich erstaunlich vielfältig ausfiel.