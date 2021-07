Bocholt – Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW hat viele Menschen tief erschüttert. Ihr Mitgefühl gilt den Toten, den Verletzten und denen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Aber diese Katastrophe wirft auch eine Frage auf: Kann in meiner Stadt auch so ein Unglück passieren?