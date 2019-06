Bocholt - Für die Höhenretter der Bocholter Feuerwehr haben am Mittwochabend auf der Großbaustelle an den Ostwall-Terrassen geübt. Dabei verlief alles nach Plan. Die Höhenretter üben jeweils am ersten Mittwoch des Monats. Sie üben an Kränen, auf hohen Gebäuden oder Windkraftanlagen. Einmal jährlich geht es auch für vier oder fünf Tage ins Gebirge.