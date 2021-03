Bocholt – Die Zahl der Corona-Fälle geht wieder schlagartig nach oben. Von 67,1 auf 78,9 ist die Sieben-Tage-Inzidenzzahl im Kreis Borken gestern im Vergleich zum Mittwoch gestiegen – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Bocholt sind derzeit 98 Corona-Infizierte gemeldet – 12 mehr als am Vortag.