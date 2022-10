Hohe Ansteckungsgefahr auf der Kirmes

Bocholt - Einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen im Zusammenhang mit der Bocholter Kirmes erwartet Dr. Ludger Wiemer, stellvertretender Ärztlicher Direktor des St.-Agnes-Hospitals und Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Onkologie und Palliativmedizin. „Ob Oktoberfest in München oder Kirmes in Bocholt – Volksfeste, bei denen viele Menschen aufeinandertreffen ziehen einen Anstieg der Fallzahlen nach sich“, so Wiemer.