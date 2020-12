Hohe-Giethorst-Schüler bekommen wieder nur analoge Lernpakete

Bocholt - Es tut sich etwas an der Hohe-Giethorst-Schule: Dort haperte es bisher an der digitalen Infrastruktur. So sind bisher nur sechs Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet. Es fehlt ein flächendeckendes WLAN und auch Tablets und Notebooks gibt es nicht. Nach einem Hilferuf der Hauptschule im September kommt nun Bewegung in die Sache. Trotzdem gibt es dieses Mal wieder nur analoge Lernpakete.