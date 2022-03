Hotel- und Gaststättenbetriebe suchen Fachkräfte und Aushilfen

Bocholt - Fragt man Martina Koenen, Geschäftsführerin des Hotel-Restaurants Am Erzengel, nach der derzeitigen Personallage, ist die Antwort kurz und knapp: „schlecht!“ In der Corona-Pandemie seien viele Mitarbeiter abgewandert. Neues Personal zu finden, gestalte sich gerade sehr schwierig. Damit ist Koenen nicht alleine. Auch andere Bocholter Betriebe suchen händeringend Arbeitskräfte. Doch nicht immer ist die Lage so dramatisch.