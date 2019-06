Bocholt - Zu Huckleberry‘s und Huck you kommt nun noch „Huck you II“ hinzu: Die beiden Bocholter Gastwirte Sven Liebrand und Leon Tenhumberg eröffnen Mitte Juli im ehemaligen „Cuor di Leone“ am Markt eine Bar. „Es wird Aperol, Cocktails und eine gute Weinkarte geben“, kündigt Liebrand an. Auch „coole kleine Snacks“ seien vorgesehen.