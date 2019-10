IAA-Nachlese auf dem Berliner Platz

Bocholt - Jede Menge neuer Automodelle auf dem Berliner Platz? Das ist alle zwei Jahre der Fall, wenn die Kraftfahrzeug-Innung Borken-Bocholt vor dem Rathaus die IAA-Nachlese veranstaltet. 15 Autohändler sind am kommenden Sonntag, 6. Oktober, dabei, um kurz nach der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt zu zeigen, was an Neuheiten künftig über die Straßen rollen wird.