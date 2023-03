IHK zeichnet Bocholter Betriebe aus, die erstmals ausbilden

Bocholt - Es wird dringend Nachwuchs gebraucht – in allen Bereichen. Deshalb sei es gut, wenn Betriebe selbst ausbilden und sich um ihren eigenen Nachwuchs kümmern, sagte Carsten Sühling, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Nord-Westfalen. Er übergab am Donnerstag eine Urkunde der IHK an Stephan Gaefke, der in seiner Fahrschule A&S zum ersten Mal ausbildet.