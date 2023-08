Ideen für autofreie Königstraße in Bocholt werden vorgestellt

Bocholt - Wie kann eine verkehrsberuhigte Königstraße in der Innenstadt aussehen? Ideen dazu werden am Mittwoch, 13. September, während einer öffentlichen Bürgerinformation vorgestellt.

Sie beginnt um 19 Uhr im Ratssaal des Historischen Rathauses am Markt. Wer dabei sein möchte, muss sich bis zum 11. September anmelden, unter Telefon 02871/953-3133 oder über die städtische Internetseite.

In der Innenstadt stehen einige Veränderungen und große Projekte an. So sollen der Markt- und der Manes-Schlatt-Platz neu geordnet werden, am ehemaligen Standort der Stadtsparkasse soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Damit der Marktplatz attraktiver wird, soll die Königstraße für den Autoverkehr gesperrt werden und künftig Veranstaltungsfläche und ein Standort für Außengastronomie werden. „Erste Ideen und mögliche Lösungsvorschläge, wie eine Verkehrsberuhigung der Königstraße erfolgen könnte, stellt die Stadt Bocholt auf der öffentlichen Informationsveranstaltung vor.“