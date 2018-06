Ideen für die Zukunft der Bocholter Innenstadt

Bocholt - Eine übersichtliche Einteilung in „Altstadt“ und „Neustadt“, mehr Gastronomie und ein Wochenmarkt, der auch um die St.-Georg-Kirche herumführt: Das sind die wichtigsten Ideen, mit der die Bocholter Innenstadt in den nächsten Jahren attraktiver werden könnte. So stellt es sich zumindest Stadtentwickler Edgar Neufeld vor, der am Dienstagabend die Ergebnisse seiner monatelangen Arbeit vorstellte.