Im letzten Flugzeug nach Deutschland

Bocholt - Es ging um Minuten: Bei ihrer überstürzten Rückreise von Australien nach Deutschland wäre die Bocholterin Felicia Holtkamp (18) in den Corona-Wirren um ein Haar am Flughafen in Hongkong gestrandet. Doch nach einer wahren Odyssee um den halben Globus erwischte sie so gerade noch das letzte Flugzeug nach Deutschland – obwohl der Flughafen der chinesischen Metropole eigentlich schon dicht war.