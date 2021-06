Immer mehr Bocholter durch Corona in der Schuldenfalle

Bocholt - Immer mehr Menschen geraten durch die Corona-Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten – diesen Eindruck hat die Schuldnerberatung der Arbeiterwohlfahrt (Awo). „Viele Menschen haben ihre sicher geglaubten Arbeitsplätze verloren oder mussten wegen Kurzarbeit mit weniger Einkommen leben. Kredite können nicht mehr bezahlt werden und die Betroffenen geraten in die Schuldenfalle“, sagt Holger Beeke, Leiter der Schuldner- und Insolvenzberatung der Awo in Bocholt.