Immer wieder Bombenfunde in Bocholt

Im Dezember 2011 entschärfte Heinz-Dieter Berchem vom Kampfmittelräumdienst Arnsberg an der Milchstraße in Bocholt eine amerikanische 110-Kilo-Splitterbombe. Sie hatte in einem Meter Tiefe in einem Acker gelegen. Fünf Häuser ließ die Stadt für die Bombenentschärfung evakuieren.Archivfoto: Sven Betz