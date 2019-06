Immer wieder illegale Müllentsorgung an Wertstoffcontainern

Bocholt - Eine alte Kaffeemaschine, ein leerer Chemiebehälter, ein Wäschekorb sowie viel Papier– und Plastikmüll: All dies wurde scheinbar am vergangenen Wochenende zwischen den Papier– und Altglascontainern am Standort Unter den Eichen illegal entsorgt. In Bocholt gebe es von den 100 Containerstandorten 6 sogenannte Problemstandorte, sagt Gisbert Jacobs vom Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB).