Impf-Mobil kommt wieder nach Bocholt und Rhede

Bocholt - Das Impf-Mobil des Kreises Borken kommt wieder nach Bocholt. In der vergangenen Woche hatte es dort einen großen Ansturm gegeben. Auch in Rhede gibt es einen Termin

Lange Warteschlangen haben sich am vergangenen Donnerstag gebildet, als das Impf-Mobil am Hungerkamp-Gebäude Station machte.

Am Freitag, 19. November, steht es von 12 bis 15 Uhr am ehemaligen Sparkassengebäude, Markt 8. Außerdem wird es vom 14. bis 16. Dezember von 13 bis 19 Uhr in Bocholt stehen. Auch im alten Jugendheim in Rhede wird wieder geimpft: Das mobile Impfteam des Kreises Borken kommt am Freitag, 19. November, von 16 bis 19 Uhr ins DRK-Testzentrum an der Gudulastraße. Zur Auswahl stehen jeweils die Impfstoffe Biontech und Johnson & Johnson.

Geimpft werden können dort alle Personen ab 12 Jahren, teilt der Kreis Borken mit. Eine vorherige Terminbuchung ist nicht nötig. Auch erforderliche Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen für diejenigen, deren letzte Covid-Impfung sechs Monate her ist, können hier vorgenommen werden. „Bei Personen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden, kann eine Auffrischung mit dem Biontech-Impfstoff nach vier Wochen erfolgen“, so der Kreis.

Mitzubringen sind die Gesundheitskarte und – falls vorhanden – der Impfausweis. Unter 16-Jährige müssen von einem Sorgeberechtigten begleitet werden. Die Impf-Unterlagen können vorab im Internet unter www.kreis-borken.de/impfunterlagen heruntergeladen und ausgefüllt werden. Bei den Auffrischungsimpfungen genügt es, die „alte“ Impfmappe mitzubringen und zusätzlich die möglichst schon vorher ausgefüllte „Impfbescheinigung zur Eintragung der Drittimpfung“, die ebenfalls von der Internetseite des Kreises heruntergeladen werden kann.

Alle Termine des Impfmobils finden sich hier.