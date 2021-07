Impfmobil kommt nach Bocholt und Isselburg

Bocholt/Isselburg - Am Freitag ist das „Impfmobil“ wieder unterwegs im Kreis Borken. Das Fahrzeug, ein Bus des DRK-Kreisverbandes Borken besetzt mit einem Impfarzt der Kassenärztlichen Vereinigung, steht dann von 13 bis 15 Uhr in Isselburg-Anholt vor dem Rewe-Markt Onstein, Klever Straße 8-10, und von 16 bis 19 Uhr in Bocholt vor dem neuen Sparkassengebäude, Neutorplatz 1.