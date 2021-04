Bocholt - Sie ist und bleibt in Bocholt ein lästiges Dauerthema: die Sauberkeit der öffentlichen Flächen. An einigen Stellen rund um den Aasee und am Stadtwald bilden sich besonders in den letzten Wochen immer wieder neue „Müll-Hotspots“, wie Gisbert Jacobs, der Leiter des städtischen Entsorgungs- und Servicebetriebs auf BBV-Nachfrage bestätigt.