In Bocholt bleibt es vorerst bei vier offenen Sonntagen

Bocholt - Die Geschäfte in Nordrhein-Westfalen dürfen künftig an acht Sonntagen im Jahr geöffnet haben – so hat es der Landtag am Mittwoch beschlossen. Diese Reform des Ladenöffnungsgesetzes ist Teil des „Entfesselungspakets“ der neuen Landesregierung. In Bocholt wird es dieses Jahr dennoch nicht mehr als vier verkaufsoffene Sonntage geben. Darauf haben sich Stadtverwaltung, Stadtmarketing und die Werbegemeinschaften verständigt.