In Bocholt gibt es bald sechs Corona-Schnelltest-Stationen

Bocholt - In Bocholt geht im Laufe dieser Woche eine weitere Corona-Teststelle in Betrieb. Am Donnerstag beginnt das Beratungscenter der Lebenshilfe an der Werther Straße 173 mit den Corona-Schnelltests für jedermann. Damit gibt es in Bocholt bald sechs Corona-Teststellen, die dem Kreis Borken als Anlaufstelle bekannt sind.