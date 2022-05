In Bocholt sind Engpässe beim Sprit auch durch Tanktouristen möglich

Bocholt - Am 1. Juni senkt die Bundesregierung die Energiesteuer um 14 Cent pro Liter Diesel und um 30 Cent pro Liter Benzin. Der ADAC erwartet einen Ansturm auf die Tankstellen in den ersten Juni-Tagen. Bocholt könnte zudem vor allem Tanktouristen aus den Niederlanden anziehen. Dabei kann es auch in Bocholt zu Engpässen an den Zapfsäulen kommen.