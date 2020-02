In Bocholt steigen viele Friedhofsgebühren

Bocholt - Die Stadt Bocholt soll zum 1. April eine neue Friedhofsgebührenordnung bekommen. Dies liegt zum einen an mehreren neuen Bestattungsformen, die ermöglicht werden. Zum anderen werden die Kosten teilweise anders kalkuliert, was auch zu Steigerungen führen kann. Beraten wird darüber am Donnerstag, 27. Februar, der Ausschuss für Umwelt und Grün.