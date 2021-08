In Bocholt werden neue Gesundheitsbegleiter gesucht

Bocholt - Annette Schepers und Klaus Holstein sind seit Anfang an dabei: Als im 2018 Interessierte gesucht wurden, die sich im Gesundheitszentrum im Ludgerushof in Spork zu Gesundheitsbegleitern ausbilden lassen wollten, meldeten sie sich an. Als ehrenamtliche Gesundheitsbegleiter helfen sie anderen Menschen dabei, ihre Gesundheitsziele zu erreichen.