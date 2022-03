In der ISG Altstadt Bocholt Kräfte bündeln

Bocholt – Die Idee ist fast drei Jahre alt, geriet durch die Corona-Pandemie und ihre Probleme für die Einzelhändler aber längere Zeit in den Hintergrund. Jetzt aber wurde sie in die Tat umgesetzt. Seit einigen Tagen gibt es den Verein „Immobilien- und Standortgemeinschaft Altstadt Bocholt“. In dem Verein sollen die vorhandenen Werbe- und Straßengemeinschaften des Innenstadtviertels verschmelzen.