Bocholt – Eigentlich hatte Klaus Baldow seinen „Papiermarkt“ bereits am 26. März an neuer Stelle wieder eröffnen wollen. Doch dann kam der Shutdown. Gestern war es dann endlich soweit: Mit fast einem Monat Verspätung öffnete er seinen Laden am Markt und hatte gleich viel mehr Kunden als sonst.Doch nicht alle Einzelhändler sind so zufrieden.