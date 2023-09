Bocholt - Rolf und Margret Schneehain sind „eigentlich jeden Samstagvormittag in der Stadt.“ Heute aber haben sie gezielt den Neutorplatz und nicht nur den Wochenmarkt angesteuert: „Wir leben in unserem Eigenheim, aber mit über 80 sollte man doch generell mal schauen, was es so gibt an Wohnformen und Hilfsmitteln.“