Bocholt - Etwa 90 Firmen und Bildungseinrichtungen nutzen am morgigen Samstag, 25. Januar, die achte IvM-Berufsbörse in der Israhel-van-Meckenem-Realschule, um über Aus- und Fortbildungsangebote sowie Berufs- und Verdienstmöglichkeiten in ihren Betrieben zu informieren.