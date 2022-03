Bocholterin kämpft mit Long Covid

Bocholt - Covid19 ist bereits seit über zwei Jahren ein fester Bestandteil unseres Alltags, auch in Bocholt infizierten sich bereits viele Menschen mit dem Virus. Durch die aktuell herrschende, mildere Omikron-Variante und die Corona-Schutzimpfungen kehrt langsam wieder Normalität ein. Doch wie sieht es bei Patienten aus, deren Erkrankung nun länger als ein Jahr zurückliegt? Wie denken sie an die Zeit zurück und leiden sie eventuell an Langzeit-Folgen, dem sogenannten Long Covid?