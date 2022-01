Initiatoren beenden Bürgerbegehren gegen Radschnellweg

Bocholt - Die Initiatoren Waterkamp, Fahrland und Pferdekemper beenden vorzeitig ihr Bürgerbegehren gegen den Radschnellweg. Mit Schreiben vom 19. Januar habe Straßen NRW der Stadt Bocholt schriftlich mitgeteilt, dass das Planverfahren zur Maßnahme in einem formellen Planfeststellungsverfahren durchgeführt wird. „Es war von Anfang an unstrittig, dass in einem formellen Planfeststellungsverfahren ein Bürgerbegehren unzulässig ist“, betonte Dirk Fahrland.