Interkulturelle Woche in Bocholt lockt mit Fußball und Tee

Bocholt - Unter dem Motto „Neue Räume“ findet in diesem Jahr die Interkulturelle Woche in Bocholt statt. Zwischen dem 22. und 29. September gibt es Veranstaltungen , an denen sich zahlreiche Vereine und Organisationen beteiligen. In Bocholt wird die Interkulturelle Woche seit 2014 angeboten.

Das Motto könne auf vielfältige Weise verstanden werden, sagen die beiden Schirmherrinnen, Annette Grümer-Weyers und Zeyneb Mohammady: „,Neue Räume‘ im Herzen, in den Gedanken aber auch buchstäblich neue Räume in einem Gebäude“. Das Motto solle dazu einladen neue Ideen und Eindrücke zu gewinnen, neue Räume zu öffnen, zu gestalten, zu nutzen oder zu betreten.

Die offizielle Eröffnung der Interkulturellen Woche wird am Freitag, 22. September, im Rahmen des Weltkindertagsfestes sein. Von 15 bis 18 Uhr wird es am St.-Josef-Gymnasium gefeiert. „Auf Jung und Alt wartet ein buntes Bühnenprogramm und viele tolle Kreativ- und Bewegungsangebote, die kostenlos genutzt werden können.“

Als Mitternachtsturnier findet am selben Abend das erste interkulturelle Fußballturnier in der Halle Mitte am Georgsgymnasium statt. Anstoß ist um 22.30 Uhr, sechs Mannschaften nehmen teil.

Am Samstag, 23. September, machen die Organisatoren der Interkulturellen Woche auf ihre Aktionen und Veranstaltungen in der Innenstadt aufmerksam und präsentieren ein Plakat, das während des Weltkindertagsfestes entsteht. Von 14 bis 18 Uhr findet im Quartier Fildeken-Rosenberg ein Interkultureller Trödelmarkt statt. Der deutsch-spanische Begegnungsabend ist für den Zeitraum von 19 bis 24 Uhr in der Fabi am Ostwall geplant.

„Wir kochen für Euch“ heißt es dann am Sonntag, 24. September, wenn der afghanische Kulturverein, die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Bocholt und die Ahmadiyya-Gemeinde kulinarische Spezialitäten aus Afghanistan, China und Pakistan im Mariengymnasium anbieten. Los geht es um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr, die Teilnehmer können den Köchen über die Schulter schauen. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung per E-Mail an bruno.wansing@bocholt.de erforderlich. Der Eigenanteil beträgt zehn Euro pro Person.

Ein Tee- und Kaffeefestival ist für den Mittwoch, 27. September, geplant. Es findet in der Mensa am Benölkenplatz statt, und zwar von 18 bis 21 Uhr. „Der britische Tetleys Tea trifft auf den starken syrischen Kaffee, der italienische Espresso auf den afghanischen Chaye Sia.“ Einen Vortrag zum Thema „Syrien – Erinnerungen an ein Land ohne Krieg“ von Lutz Jäkel, erleben Bocholter Schulklassen am Donnerstag, 28. September, um 10 Uhr.

Im Kulturort Alte Molkerei wird der Abschluss der Interkulturellen Woche am Freitag, 29. September, gefeiert. Beginn ist um 19 Uhr. „Bocholter Künstler und Künstlerinnen mit und ohne internationale Familiengeschichte werden an diesem Abend Musik machen, um damit das Publikum mit ihren bunten und kurzweiligen Darbietungen in ihren Bann zu ziehen. Mit dabei sind Mi, Ear Candy, Plain Old Three und Ginas Ballerinas. In der Pause und nach dem offiziellen Teil ist Gelegenheit zum Plaudern bei Fingerfood und Getränken.“ Der Eintritt ist frei.