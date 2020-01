Bocholt - Die Bocholter Orgeltage gehen im Juni mit einem international hochkarätigen Programm in ihre 23. Saison. Den Anfang macht die „lange Orgelnacht“ am Sonntag, 7. Juni, bei der die Zuhörer zwei Konzerte um 18 und um 19.30 Uhr erleben. Das Doppelkonzert findet in der St.-Georg-Kirche statt.