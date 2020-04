Investmentforum als Telefonkonferenz-Reihe

Bocholt – 2018 und 2019 veranstalteten die Deutsche Bank und das BBV das Investmentforum „BBV-Leser fragen – Experten antworten“. In diesem Jahr sollte die dritte Auflage stattfinden. Alles war vorbereitet, doch dann kam die Corona-Pandemie. An eine Veranstaltung mit abermals rund 200 Gästen ist vorerst nicht zu denken. Aber: Das etablierte Veranstaltungsformat gibt es trotzdem – nur in veränderter Form als eine Telefonkonferenz-Reihe am 7. und am 19. Mai.