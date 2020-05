Investmentforum findet am Telefon statt

Bocholt - „Wir bewegen uns in historischen Zeiten“, eröffnete Referent André Köttner, Chefstratege und Fondsmanager von der Deutschen Bank, das Investmentforum am vergangenen Donnerstagabend zum Thema Aktien. Statt, wie ursprünglich geplant im Landhaus Ridder, trafen sich die Teilnehmer in einer rund einstündigen Telefonkonferenz, in die sich interessierte BBV-Leser einwählen konnten.