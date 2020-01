Investor für Peacock Moden gefunden

Bocholt/Rhede - Gute Nachrichten für die Mitarbeiter der Peacock-Filialen in Bocholt und Rhede: Insolvenzverwalter Stefan Meyer (Pluta Rechtsanwalts GmbH) hat den Geschäftsbetrieb der Peacock Moden an die neu gegründete DaLe Vertriebs GmbH verkauft. Zu den neun Peacock-Filialen, die ab dem 1. April einen neuen Besitzer haben, gehören auch die in Bocholt (Nordstraße) und in Rhede (Hohe Straße).