7-Tage-Inzidenz sinkt im Kreis Borken

Der Kreis Borken hat 27 Menschen als gesundet im Vergleich zum Vortag erfasst.

In Bocholt gibt es neun neue Erkrankte, zwölf Menschen sind wieder gesundet. Auch in Rhede (+2) und Isselburg (+5) stiegen die Zahlen der Erkrankten leicht an, in Isselburg ist eine Person gesundet. Die meisten Neuerkrankungen gab es in Vreden. Hier wurden 12 Neuinfizierte gezählt, zwei Menschen sind gesundet.