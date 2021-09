Jeder dritte Bocholter hat schon per Brief gewählt

Bocholt - Die Briefwahl ist in diesem Jahr so beliebt wie noch nie. Aus dem ganzen Land werden Rekorde bei der Anzahl der Anträge gemeldet – teilweise verdoppelte sich die Zahl der Anträge zur letzten Bundestagswahl 2017. Auch in Bocholt steigt die Nachfrage nach dem Wahlverfahren. Schon über 30 Prozent der wahlberechtigten Bocholter haben sie dieses Jahr bereits genutzt.